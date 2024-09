Caso Pierina, due telefoni e quattro orologi digitali di Dassilva nelle mani del super consulente

Rimini, 30 settembre 2024 – Si è svolta oggi alle 12.30, nell'aula L del Tribunale di Rimini, davanti al gip Vinicio Cantarini, l'udienza per il conferimento dell’incarico al super consulente del tribunale chiamato a svolgere accertamenti sui dispositivi elettronici di Louis Dassilva, il 34enne senegalese in carcere dal 16 luglio per l'omicidio di Pierina Paganelli.

Gli accertamenti riguarderanno due cellulari, un Samsung e un iPhone, quattro distinti orologi digitali e infine due laptop Lenovo e Acer. Saranno passati ai raggi x foto, video, dati della cronologia della navigazione internet, eventi di sistema, chat intrattenute con qualsiasi applicazione (messenger, Instagram, Telegram, WhatsApp).

Accolta la richiesta della Procura di estendere il periodo di analisi fino al primo maggio del 2023, limitatamente però a messaggi e chat contenute nei dispositivi, e non anche agli applicativi 'salute' per il tracciamento degli spostamenti. La finalità sarà quella di approfondire con maggiore chiarezza la relazione tra l'indagato Dassilva e la nuora della vittima, Manuela Bianchi: la storia d'amore è infatti ritenuta dagli inquirenti il possibile movente che avrebbe poi innescato l'omicidio.