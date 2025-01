Cattolica ha detto "sì" al bilancio. Pronti 11 milioni di investimenti

"Un bilancio sano e solido. Abbiamo ancora diminuito il debito del Comune e messo in campo un piano economico oculato e lungimirante per continuare a investire sulla riqualificazione e manutenzione della città e ancora di più sul sociale, visto che i tagli decisi dal Governo andranno ad abbattersi proprio sulle famiglie e sui servizi essenziali". Così la sindaca Franca Foronchi ha presentato il bilancio di previsione e Dup (documento unico di programmazione) 2025-2027 approvati lunedì sera, a maggioranza, dal consiglio comunale nell’ultima seduta dell’anno.

Numeri alla mano, il bilancio di previsione per il 2025 ammonta a oltre 36 milioni e mezzo di euro. "Una cifra importante – continua la prima cittadina – che testimonia il nostro impegno per una gestione attenta ai bisogni dei cittadini e sostenibile dal punto di vista delle risorse pubbliche. I prossimi anni richiederanno ulteriori sforzi: la spending review, conseguenza del patto di stabilità, imposta dal Governo centrale comporterà un taglio lineare di 350.420 euro nel triennio 2025-2027. In queste condizioni, agiremo con ancora più oculatezza, cercando di mantenere la coesione sociale, senza però rinunciare agli investimenti strategici per la nostra città ed il nostro territorio".

E sul fronte degli interventi, "per il triennio abbiamo programmato 11 milioni e 653.629 euro di nuovi investimenti – spiega la sindaca Foronchi – e di questi, tra i vari obiettivi in agenda, un milione e 400 mila euro li abbiamo destinati alla manutenzione di strade e marciapiedi per l’anno 2025, 700mila per piazza della Repubblica nel 2026, 3 milioni di euro per il rifacimento dell’asse commerciale del centro nel 2026 e 2027, più tanti altri interventi di manutenzione nei quali figurano quelli a 3 ponti e 4 scuole, e la ciclabile di Torconca. A tutto ciò si aggiungono gli interventi già in corso come la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport, i lavori sulle scuole Repubblica e Carpignola, la costruzione della vasca di laminazione ai Giardini De Amicis e la riqualificazione della stazione ferroviaria".

Con questi progetti, il totale degli investimenti sul territorio comunale raggiunge una cifra record di 42 milioni 839.629 euro: "un risultato – precisa la sindaca – che rappresenta la nostra visione di una Cattolica più moderna, funzionale e vivibile". In costante riduzione, dunque, l’indebitamento del Comune che nel corso del triennio si ridurrà di quasi 4 milioni. Sul capitolo relativo alle tariffe comunali invece "abbiamo lavorato per mantenerle invariate. Un esempio concreto è quello delle tariffe degli abbonamenti dei parcheggi, che con l’introduzione della nuova formula trimestrale, i cittadini possono beneficiare di una riduzione in estate del 33%. Stabile anche l’Imu".