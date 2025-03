C’è il via libera al regolamento sul verde

Approvato in consiglio comunale il regolamento sul verde. Tante le novità, spiega l’assessore Christian Andruccioli, tra cui la possibilità di utilizzare pavimentazioni drenanti certificate, celle vegetative, verde pensile e verticale. Vengono tutelati i pini nei viali storici e all’interno del perimetro della città giardino del ‘900, che corrisponde agli insediamenti di primo impianto. Inoltre le cauzioni a garanzia della messa a dimora di alberi in sostituzione di quelli abbattuti verranno sostituite da controlli sul posto. Nelle aree non soggette a tutela, si potrà sostituire alberi grandi con altri più piccoli nel caso di edifici ravvicinati.