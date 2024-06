"Cento agenti, ma non bastano"

Ottanta poliziotti ’stagionali’ per Rimini dal 1° luglio al 1° settembre. Inoltre sono attese "17 unità di cui una parte proveniente direttamente dal corso di formazione". A darne notizia è il Sap provinciale, con il segretario Salvatore Giglia. Che specifica come degli 80 "operatori di rinforzo", secondo il Piano di potenziamento emanato dal ministero dell’Interno, 6 agenti saranno per la polizia ferroviaria e 8 per la stradale. Quanto alle 17 "unità di rinforzo", il Sap chiarisce che "siamo in attesa dei trasferimenti del personale permanente". Aggiungendo, riguardo ai nuovi agenti, che saranno "preziosissimi perché rappresentano il futuro, necessitano però di un periodo di prova applicativa con personale più anziano, diminuendo l’operatività in favore della formazione". Per quanto concerne gli estivi, il sindacato prende atto che "non sono i tempi degli anni Novanta in cui si era abituati a numeri a tre cifre con aperture in pianta stabile di uffici distaccati a Riccione e Bellaria-Igea Marina, che dal 2021 non vengono più attivati". E aggiunge: "ci piacerebbe vedere numeri differenti e per questo portiamo avanti una battaglia sugli organici da molto tempo segnalando al ministero le peculiarità di una realtà come quella riminese che ormai da tempo vive una destagionalizzazione del turismo che non è più solo quello estivo dove le presenze vengono decuplicate ma anche nel periodo invernale dove fiere, congressi ed altri eventi di richiamo internazionale portano nella nostra città decine di migliaia di presenze".