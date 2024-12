Centro blindato e trasporti pubblici gratis

L’aria di Capodanno si fa sentire per le strade di Riccione. Iniziano i preparativi per l’ultima notte, quella più lunga dell’anno. A partire dalle 20 di stasera tutto il trasporto pubblico locale, compreso il Metromare, sarà gratuito fino a notte inoltrata, con il potenziamento delle linee in tutto il comune. La linea 11 sarà attiva con corse ogni 25 minuti, dalle 20.25 alle 3.40, così come il Metromare che passerà ogni 15 minuti. La sicurezza della città non passa in secondo piano: oggi e domani saranno impegnati 13 equipaggi della Polizia locale, di cui solo 8 nel pattugliamento della notte di san Silvestro, le osservate speciale saranno piazzale Roma, viale Ceccarini e Dante e il lungomare. Inoltre in tutto il comune sarà vietata la vendita da asporto di bevande in vetro fino alle 6 di domani mattina, mettendo in primo piano la prevenzione della guida in stato di ebrezza. La musica dei locali questa sera potrà andare avanti fino alle 3. Il 2025 si apre invece a ritmo di tango, domani alle 15.30 nell’arena H2o di piazzale Ceccarini andrà in scena la Milonga di Capodanno, l’appuntamento con il ballo tipico argentino.

Nel frattempo il 2024 riccionese si è concluso a ritmo di musica con due grandi concerti. Il 30 Enrico Ruggeri ha conquistato l’H2o arena con il Concerto per gli auguri iniziato con Il cielo è qui e Non sparate sul cantante, passando per Ti avrò, mantenendo altissima l’energia della piazza per oltre un’ora di musica. Il concerto si è concluso con Quello che le donne non dicono, Il mare d’inverno e un bis con Peter Pan, Mistero e Contessa. Ieri pomeriggio Francesca Michielin ha fatto ballare i tantissimi fan con le sue hit, da ‘Nessun grado di separazione’ a ‘Io non abito al mare’.

f.t.