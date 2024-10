Cessione del quinto, cresce tutela del cliente

Ancora più tutela per i clienti. E’ questo in sintesi il messaggio lanciato ieri a Rimini al meeting annuale di Italcredi Spa, società presieduta da Luca Anselmi (foto) e diretta da Arnaldo Furlotti specializzata nella cessione del quinto dello stipendio e della pensione e appartenente al Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi. Il meeting a Rimini è stato caratterizzato da una grandissima partecipazione di tutto il mondo Italcredi, la cui rete è costituita da 9 unità locali (compresa la sede di Milano), 70 agenzie e 10 mediatori presenti su tutto il territorio nazionale. "Sono tre i pilastri – ha detto Patuelli – su cui basare l’attività di una società che opera nella cessione del quinto, ma che possono avere un valore universale: legalità, umanità e amicizia. Nel mix attuale di persone, fisicità e tecnologie – ha sottolineato Patuelli – le prime hanno un valore assoluto, che porta con sé la necessità del massimo di umanità per una clientela, una società, che bussa alla porta per un bisogno, una esigenza personale o della famiglia". In prospettiva a breve Italcredi prevede di ampliare la propria offerta, al di là della tradizionale cessione del quinto dello stipendio e della pensione.