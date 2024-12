Chiusura delle Poste. Le proteste del Pd

"Dopo la decisione di chiudere i servizi in diverse frazioni del riminese tra cui Gaiofana, Vergiano e Corpolò, il Partito Democratico esprime una netta critica nei confronti di Poste Italiane, e della senatrice Domenica Spinelli. Nonostante le manifestazioni di protesta dei cittadini di Gaiofana – si legge in una nota – la senatrice Spinelli ha dimostrato una preoccupante incapacità di farsi portavoce delle istanze della comunità. In un incontro con i rappresentanti di Poste Italiane ha ricevuto informazioni sulle motivazioni di tali scelte aziendali, limitandosi a riportarle senza intraprendere azioni concrete per proteggere gli interessi di cittadini ed elettori. Ci chiediamo, allora: qual è il ruolo e la responsabilità del rappresentante politico di riferimento del se non quello di fungere da intermediario tra i cittadini e le istituzioni?".