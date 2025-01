‘Christmas sea’ vola sui social con 17 milioni di visualizzazioni

Superano i 17 milioni le visualizzazioni sui canali social registrate da Riccione Christmas Sea, partito il 23 novembre. Un numero elevato che indica quante volte foto, video e stories sono stati guardati dagli utenti. "Un successo straordinario per partecipazione e visibilità che denota l’efficacia della nostra strategia digitale – sottolinea l’assessore al Turismo Mattia Guidi –. Questo progetto ha emozionato, coinvolto e portato la nostra città sotto i riflettori nazionali".

In particolare le pagine ufficiali Città di Riccione, rivolto al pubblico locale, e Riccione Welcome, che promuove la destinazione con contenuti sponsorizzati in Italia e all’estero, con più di 17 milioni di visualizzazioni sui canali Meta, Facebook e Instagram, hanno avuto una copertura di 5,5 milioni di persone, oltre 130mila interazioni (mi piace, commenti, condivisioni, salvataggi e clic) e un incremento di oltre 6mila nuovi follower in soli 44 giorni. Dato, quest’ultimo, ritenuto particolarmente importante "perché amplia il pubblico per le future comunicazioni e rafforza il legame con la destinazione".

A questo si somma al pienone del periodo natalizio che ha visto aperti 130/180 hotel. "Riccione Christmas Sea ha dimostrato ancora una volta che quando il pubblico ed il privato della nostra città fanno strada assieme e spingono in promozione, i risultati sono eccellenti – ha concluso Guidi –. Questo progetto non è solo un’occasione per vivere il Natale, ma anche un investimento per promuovere la destinazione Riccione tutto l’anno".

Nives Concolino