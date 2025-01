Città fiorita, il giudice in visita

Bellaria Igea Marina fiorita. Passo avanti del percorso che porterà la città a rappresentare l’Italia nell’edizione 2025 di ’Communities in Bloom’, concorso mondiale di sostenibilità ambientale e arredi urbani. Per conto di Aspofor è stato ospite Mauro Paradisi, giudice internazionale Communities in Bloom, accolto da sindaco e giunta. Poi ha incontrato, accompagnato dall’assessore Adele Ceccarelli, una rappresentanza del mondo civico e associativo. A giugno il soprallluogo dei giudici per la valutazione.