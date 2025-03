"Code infinite al passaggio a livello, il ministro Salvini dia spiegazioni"

Code infinite, in occasione di eventi fieristici ma non solo, al passaggio a livello di via XXV Marzo 1831 a Rivabella: dopo il Comune, anche il senatore Croatti chiede interventi urgenti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il parlamentare pentastellato lo fa con una interrogazione presentata (l’altro ieri) al ministro Salvini. "Le recenti modifiche introdotte dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture stradali e autostradali hanno comportato un notevole prolungamento dei tempi di chiusura per i passaggi a livello a mezza sbarra, con conseguenti ripercussioni negative sulla viabilità. Un problema che riguarda Rimini nord così come tante altre città italiane". Croatti cita il caso di Rivabella, con "tempi di attesa passati mediamente da 1 a circa 7 minuti". "E’ da garantiere la sicurezza ma senza compromettere la viabilità cittadina, servono soluzioni tecnoogiche che consentano di prevedere chiusure delle sbarre molto più brevi", afferma Croatti.