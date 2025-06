Comites si confronta con l’ambasciata

Nei giorni scorsi una delegazione del Comites San Marino è stata ricevuta dall’ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci nella sede di via Onofri. L’incontro è stato l’occasione per fornire al Comites San Marino una rappresentazione dell’enorme volume di lavoro che l’ambasciata svolge quotidianamente. "Con riferimento alle carte di identità i rappresentanti dell’ambasciata – spiegano dal Comites – hanno ricordato la scadenza del 3 agosto del 2026, ovvero la data ultima di validità della carta di identità cartacea. A partire da tale data infatti, le carte d’identità in formato cartaceo dovranno essere sostituite dalle carte di identità elettroniche". Focus particolare è stato dedicato anche alle strategie che l’Ambasciata sta mettendo in campo per fornire risposte sempre più celeri all’utenza e per affrontare le sfide che conseguono la rapida trasformazione della sempre più numerosa comunità degli italiani residenti all’estero e dei frontalieri.