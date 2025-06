Incontro tra Comites e frontalieri

Una delegazione di Afis, l’associazione frontalieri Italia-San Marino, composta dal presidente Massimo Ceccaroli e dai membri del consiglio direttivo Stefano Bascucci e Arnaldo Beltrami è stata ospite del Comites San Marino. Ad accogliere i frontalieri il presidente del Comites San Marino Alessandro Amadei. Al centro del confronto la questione della doppia imposizione fiscale sulle pensioni degli ex frontalieri, "i quali purtroppo – ricordano dal Comites – si trovano a dover pagare imposte sia in Italia che a San Marino, nonostante una Convenzione sottoscritta nel 2014, preveda il divieto delle doppie imposizioni". Durante l’incontro gli esponenti delle due associazioni hanno manifestato forti preoccupazioni "per il mancato riconoscimento dei congedi parentali per i frontalieri che assistono familiari disabili, una lacuna che necessita quanto prima di interventi normativi e per la questione della franchigia fiscale".