Consegnati i lavori, si parte dopo le feste

La consegna dei lavori e l’allestimento del cantiere, a gennaio il via ai lavori. Inizia l’avventura del ‘Responsible Health & Performance Center’, il centro sportivo nell’area ex Ghigi. Giovedì scorso sono stati ufficialmente consegnati i lavori per la realizzazione del centro della Responsible spa, la società che si è aggiudicata il bando per la riqualificazione. Oltre 100mila metri quadri sui quali metterci sette campi da calcio, naturali e sintetici, una pista ciclo podistica, una palestra coperta polivalente, uffici amministrativi, una foresteria, e un’area interamente dedicata alla salute.