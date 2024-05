Coop cerca rinforzi per i supermercati

"Siamo una cooperativa fondata sul lavoro e sui giovani: scopri tutte le opportunità e candidati subito." Questo l’invito che Coop Alleanza 3.0 mette in evidenza nel suo sito alla voce ‘Lavora con noi’. "Con circa 18mila dipendenti siamo sempre in cerca di collaboratori che abbiano voglia di condividere la nostra idea di lavoro fatta dalle persone per le persone. In Coop Alleanza 3.0 avrai la possibilità di crescere professionalmente e confrontarti con le sfide che una cooperativa di consumo si trova ad affrontare giorno dopo giorno". Su oltre 400 offerte di lavoro al momento valide per tutto il territorio di competenza della cooperativa, che opera in varie regioni oltre alla Romagna, 25 sono riferite a supermercati e ipermercati situati in provincia di Rimini. A Riccione, ad esempio, si cercano addetti alla macelleria, alla panetteria, alla gastronomia e alla grocery (sistemazione merci). A Rimini addetti alla gastronomia per Colonnella e piazza Ferrari, in via Marecchiese addetti cassa e grocery. Per l’Ipercoop I Malatesta serve personale per i settori pasticceria, gastronomia, panetteria e grocery e anche un farmacista. A Bellaria si cercando addetti alla gastronomia e cassieri addetti anche alla grocery. A Igea Marina si cercano addetti alla gastronomia, a Viserba addetti a cassa e grocery, così come a San Giovanni in Marignano, dove si aggiunge la ricerca di addetti alla gastronomia. Anche a Santarcangelo Coop cerca personale per la gastronomia. Come sempre, le proposte sono rivolte a candidati ambosessi, come previsto dalle leggi vigenti. Nel link https://www.coopalleanza3-0.it/chiedilo-a-coop/lavoraconnoi.html è possibile consultare le singole inserzioni, che, tra l’altro, sono in continuo aggiornamento e che contengono tutti i dettagli riferiti ai requisiti richiesti, alle mansioni, ai contratti proposti e alle modalità di candidatura.