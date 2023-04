Cortocircuito da un computer, fumo e fiamme nell’appartamento

Quando ha visto le fiamme che divoravano la camera da letto della figlia, non ci ha pensato due volte: ha riempito d’acqua un secchio e, senza paura, si è data da fare per spegnere il rogo. Alla fine l’incendio è stato domato prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco. Lei, una donna di origine russa di circa 50 anni, è invece finita al pronto soccorso per accertamenti sanitari dovuti al fumo inalato. L’episodio è avvenuto ieri attorno alle 14 nel complesso residenziale Leon Battista Alberti, nel quartiere della Colonnella. A quell’ora la signora era da sola nell’appartamento, sito al primo piano, insieme al cane. Le fiamme, stando agli accertamenti svolti dal personale del 115, si sarebbero sprigionate a causa del cortocircuito del personal computer della figlia, collegato alla presa della corrente. Rapidamente il fuoco si sarebbe espanso fino a bruciare le tende della camera, minacciando di ingrossarsi ulteriormente e di inglobare l’intera stanza. Fortunatamente, la padrona di casa non si è lasciata intimidire. Ha sfidato le fiamme a secchiate d’acqua, riuscendo in breve tempo a spegnerle. Sul posto, nel frattempo, si sono precipitate le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini. Gli uomini del 115 hanno quindi provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata dall’incendio e ad accertarsi che il rogo fosse completamente domato. Il fumo ha annerito buona parte della stanza, anche se l’appartamento è risultato essere perfettamente agibile. Il personale sanitario ha deciso di trasportare la donna in pronto soccorso per verifiche più approfondite sul suo stato di salute, a causa delle difficoltà respiratorie lamentate dalla 50enne e di un dolore alle mani, che ha fatto ipotizzare un principio di ustione, benché di lieve entità.