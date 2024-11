Dalla scuola di Sbrighi al grande schermo

È giovane, ma ha già una carriera di tutto rispetto il riminese Nicolò Gorza. Cantautore, rapper e anche attore, il giovane artista nato a Rimini nel 1998 è uno degli attori del film Winter Harvest un action-drama uscito da poco nei cinema, che racconta il rapimento e il salvataggio del generale della Nato, James L. Dozier, rapito dalle Brigate Rosse a Verona nel 1981. Il giovane attore è stato contattato per il ruolo del brigatista Giovanni Ciucci e la regia è curata da Max Leonida. Winter Harvest mira a portare sul grande schermo un episodio che ha segnato la storia della Repubblica Italiana e l’equilibrio internazionale dell’epoca, con un cast italo-americano e una narrazione intensa e avvincente. Talento della Lvda, La Valigia dell’attore, la scuola di Samuele Sbrighi, centro di cinema e teatro di Santarcangelo di Romagna, ha scoperto la musica e la recitazione perché questa per lui rappresenta uno strumento di libertà e un mezzo per esprimere sé stesso.

Ha preso parte a vari spettacoli teatrali e film tra cui Favour come attore co-protagonista, un lungometraggio diretto da Maurizio Zaccaro. Nel 2023 ha partecipato a Leopardi & Co, un lungometraggio diretto da Federica Biondi con Whoopi Goldberg e Jeremy Irvine. Mentre nel 2022 ha preso parte a Focus- Short Film come attore protagonista, un cortometraggio diretto e prodotto da Simone Bruckner. Nel 2020 ha interpretato un lungometraggio come attore co-protagonista, Dopo le nuvole, vincitore del premio Felix. Nell’ambito della musica è uscito ad inizio di quest’anno con il brano Alicante, una canzone molto ascoltata sulle varie piattaforme; ha poi partecipato alla manifestazione DeeJay On stage di Riccione con la sua musica rap-cantautorale, molto apprezzata.