"Dalla tassa di soggiorno soldi per il turismo"

"L’introduzione dell’imposta di soggiorno anche a Bellaria Igea Marina servirà a promuovere il turismo, sostenendo tutte le categorie economiche cittadine". E’ il senso dell’intervento dell’assessore al Turismo Milena Casali. La quale ribadisce quanto più affermato - anche nel corso della scorsa campagna elettorale - dal sindaco Filippo Giorgetti. L’intervento segue alla nuova presa di posizione dell’Associazione albergatori, ieri a firma del gruppo Aia Giovani, che ha sollevato non poche perplessità sull’introduzione del balzello, dicendosi contraria.

"Continuano i tavoli di consultazione tra l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria del comparto turistico ricettivo – così inizia la nota dell’assessore Casali –, volti all’introduzione dell’imposta di soggiorno nella nostra città".

"Il gettito in entrata – prosegue – offrirà la possibilità di disporre di risorse vitali per portare avanti i progetti di promozione. Il tavolo di consultazione è già attivo, e punta a creare un dialogo costruttivo per promuovere un marketing territoriale che garantisca visibilità a Bellaria Igea Marina per 365 giorni all’anno, sostenendo così tutte le categorie economiche".

Si tratta di fatto di "un percorso già avviato – prosegue la titolare del Turismo – sono un esempio il palinsesto di Natale e Pasqua, le attività congressuali, il Bellaria Film Festival, Rumore Bim Festival, che grazie a nuove risorse può essere rafforzato. Questo confronto si inserisce nel contesto di un’importante fase di rigenerazione urbana, che negli ultimi cinque anni ha visto Bellaria Igea Marina protagonista di opere significative. Il lungomare Carrà, Viale Ennio e, nel 2025, l’avvio del cantiere del lungomare di Igea rappresentano i primi passi verso una città più moderna e accogliente".

La conferma: "Parallelamente, l’attuale amministrazione ha previsto una manovra fiscale che riduce le imposte, includendo una rimodulazione dell’addizionale Irpef e un alleggerimento dell’Imu (entrambe da anni ai massimi, ndr) per le attività alberghiere. Queste misure consentiranno ai cittadini e agli operatori del settore di avere maggiori risorse economiche a disposizione. Invito personalmente tutti a reinvestire questi risparmi sul territorio locale, contribuendo così alla crescita della nostra comunità". "La vera forza della nostra città – conclude Casali – risiede nella capacità di fare squadra, dove il dialogo tra pubblico e privato è essenziale. Insieme, possiamo costruire un futuro prospero per Bellaria Igea Marina".

