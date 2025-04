Decreto flussi, nulla di fatto. Manca il via libera

Decreto flussi: niente di fatto. I nulla osta per le assunzioni di personale straniero non comunitario non sono ancora arrivati. Operatori turistici in apprensione, perché la stagione balneare è... alle porte. Sono alcune centinaia i lavoratori stagionali che vengono arruolati annualmente nel settore turismo della riviera, provenienti in particolare da Egitto e Albania. "I flussi migratori, per cui il Governo aveva promesso procedure più snelle e controlli preventivi più rigorosi con il Decreto specifico – sottolinea Conflavoro Pmi della provincia di Rimini – non hanno ancora prodotto risultati concreti. Nonostante le domande siano state inviate con largo anticipo, e il tanto atteso click day abbia impegnato centinaia di aziende del nostro territorio in maniera puntuale, i nulla osta non sono ancora arrivati".

L’effetto del cambio di passo apportato, rispetto agli anni scorsi, "è stato sin qui solo burocratico, senza alcuna reale ricaduta sul mercato del lavoro turistico locale. Uno strumento, quello del Decreto flussi, potenzialmente utile, ma che al momento si conferma purtroppo del tutto inefficace quanto a risultati concreti e ricadute positive sul mondo del lavoro stagionale".