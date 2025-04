DiscoBorgo si farà: "E ci sarà un omaggio a Papa Francesco"

DiscoBorgo alla fine si farà. Sabato torna la festa che animerà il centro storico di Santarcangelo, organizzata dai locali e da ‘Città viva’ (l’associazione che riunisce le attività del centro). Dopo la proclamazione dei 5 giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, gli organizzatori si erano presi qualche ora per fare tutte le valutazioni del caso, con i gestori dei locali, il Comune e non solo. "Ci siamo confrontati anche con i sacerdoti della parrocchia – spiega Alex Bertozzi, presidente di ‘Città viva’ – che ci hanno dato un parere favorevole. Considerando anche gli investimenti già fatti per questa edizione di DiscoBorgo e le numerose prenotazioni già arrivate nei ristoranti, negli hotel e nei b&b, abbiamo deciso di non rimandare. DiscoBorgo si svolgerà regolarmente sabato".

La festa inizierà alle 16 in piazza Ganganelli con il mercatino, i truckfood e le esibizioni degli artisti di strada. Dalle 19,30 partirà la festa vera e propria, con aperitivi e deejay nei locali e la musica di Radio Bruno con i suoi deejay per una serata tutta da ballare. "Ma durante DiscoBorgo – conclude Bertozzi – non mancherà un omaggio a Papa Francesco".