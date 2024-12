"Documento unico di programmazione, i conti non tornano"

Tre pagine in bianco, con il solo "titolo". Basterebbe questo – secondo Loretta Contucci, consigliera di minoranza di centro destra – per definire la pochezza del Dup, il Documento unico di programmazione, presentato e approvato nell’ultimo consiglio comunale dalla maggioranza di sinistra che governa Poggio Torriana. Per la Contucci, invece, c’è purtroppo molto di più. Il Dup non fa cenni secondo Contucci alla modalità per affrontare la situazione finanziaria del Comune. La maggioranza guidata dal sindaco Raggini avrebbe "completamente ignorato l’allarme dei revisori dei conti, già lanciato a gennaio 2024 prima dell’approvazione dell’ultimo bilancio: il comune rischia il dissesto di bilancio, perché l’amministrazione non è intervenuta per eliminare gli squilibri finanziari". E ancora. "Ci sono state, e ci saranno ancora per poco, entrate straordinarie che finanziano spese ordinarie: quando, presto, si esauriranno le entrate straordinarie derivanti dalla fusione tra Poggio Berni e Torriana, il Comune non potrà più coprire tutte le sue spese ordinarie, vale a dire quelle per il funzionamento della "macchina comunale" ma soprattutto quelle per erogare i servizi primari ai cittadini".