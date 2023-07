Ecco la Notte Rosa Quattro giorni di festa "Così rilanciamo il turismo in Riviera"

di Manuel Spadazzi

Con la Notte Rosa "finalmente la Romagna torna a vedere il sole".

Perché il meteo sarà favorevole e perché, soprattutto, "ci aspettiamo tanti turisti", dopo un inizio di stagione flagellato dall’alluvione e dalle disdette, specie dall’estero. I mesi di maggio e giugno sono stati negativi in termine di arrivi e presenze (c’è chi parla di un calo del 40%) e allora mai come stavolta il Capodanno dell’estate in Riviera, che festeggia la 18esima edizione, servirà "a tirare una riga. Il peggio è passato e i turisti stanno tornando e in massa". Ne sono certi l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, e il primo cittadino di Rimini (e presidente di Visit Romagna), Jamil Sadegholvaad, che ieri hanno presentato con Claudio Cecchetto e i sindaci romagnoli il programma di questa Notte Rosa. Una festa lunga quattro giorni. Una maratona con più di 100 eventi, che coinvolgerà 26 Comuni, non solo della costa.

Sarà l’occasione giusta "per dimostrare al mondo intero che la Romagna c’è, è pronta ad accogliere i turisti come e più di prima – dice Corsini –. Le prenotazioni sono ripartite e per questo weekend ci attendiamo tanti arrivi. Chi scommette sul fallimento della Romagna quest’estate sbaglia: i turisti stanno tornando e alla fine sarà una buona stagione". Certo, "sia maggio che giugno – continuano Corsini e Sadegholvaad – sono stati due mesi difficili. La Notte Rosa ci darà una mano non solo a riempire le stanze degli alberghi, ma anche a comunicare che la Riviera è pronta, come sempre, a ospitare milioni di vacanzieri italiani e stranieri". Anche gli operatori sono fiduciosi e si aspettano un weekend da tutto esaurito o quasi. Con tanti arrivi anche dall’estero. "Il calo finora l’abbiamo visto soprattutto sul mercato tedesco – conferma Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini –, ma il peggio è alle spalle e da agosto ripartirà bene anche il turismo tedesco".

I conti, come sempre, si faranno alla fine. E con la Notte Rosa la Riviera vuole tornare a vedere... rosa, con quattro giorni di festa e grande musica. A partire già da domani con il concerto degli Europe a Ferrara e la prima delle tre serate – fino a sabato compreso – del Tim summer hits a Rimini: sul palco Annalisa, Arisa, Nina Zilli, Blanco, Diodato, Tommaso Paradiso, Tananai e tanti altri presentati da Nek e Andrea Delogu. Venerdì (tra i numerosi concerti), ecco Shade a Cesenatico, Le Vibrazioni a Gatteo, Irene Grandi a Misano e Orietta Berti a Cattolica. A mezzanotte tutti con i nasi all’insù per i fuochi d’artificio. E ancora, sabato, si balla e si canta con Paul Kalkbrenner (Ferrara), Ivan Cattaneo e Johnson Righeira (Comacchio), The Kolors (Marina di Ravenna), Mirko Casadei e il Balamondo (Cervia), Carmen Consoli (Riccione), Mika (Cattolica). Domenica all’alba Paola Turci si esibirà sulla spiaggia di Riccione, mentre alla sera si farà ancora festa con Lazza a Ferrara ed Elettra Lamborghini a Bellaria.