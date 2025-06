Emergenza affitti, il Comune a caccia di 150mila euro

Emergenza affitti, in municipio stanno cercando 150mila euro per evitare che i minori contributi previsti dalla Regione finiscano per mettere in difficoltà le famiglie che anche quest’anno si troveranno a fare i conti con canoni di affitti in aumento. "Attualmente – spiegano dall’amministrazione di Riccione –, si registra uno stanziamento regionale a favore del Distretto pari a 230mila euro, una cifra che si confronta con il milione di euro destinato fino all’anno scorso. Parallelamente, è stato aumentato il contributo previsto per ciascun beneficiario, che ora varia dai mille ai 2mila euro annui a seconda dell’Isee. In questo scenario, per poter coprire l’intero fabbisogno e scorrere la graduatoria degli affitti per tutti gli aventi diritto nel solo Comune di Riccione, si renderebbero necessari ulteriori 150mila euro". La sindaca Daniela angelini precisa: "Siamo in attesa, nelle prossime settimane, di conoscere l’ammontare esatto di un ulteriore intervento che la Regione ha assicurato a favore dei cittadini sul piano distrettuale". La copertura di questa cifra aggiuntiva, spiegano dal municipio, sarà oggetto di discussione prioritaria nelle sedi di salvaguardia degli equilibri di bilancio, previste per luglio, e di verifica del gettito dell’addizionale Irpef, come peraltro già condiviso con le principali organizzazioni sindacali.