Fd’I: "Monumento, il restauro è al palo"

Nulla di nuovo al monumento ai Caduti del mare in piazzale Marinai d’Italia. E questo, per la deputata di Fdi Beatriz Colombo, non è un bel segnale. "Spiace prendere atto che l’amministrazione riccionese, a guida Pd, non riesce a dare il via ai lavori per il restauro al monumento ai Caduti del mare, nonostante l’odg da me presentato come consigliere comunale in data 9 febbraio 2022 fosse stato votato all’unanimità. L’associazione Marinai d’Italia aveva fatto richiesta per mio tramite di effettuare doverose opere di restauro, al fine di ripristinarne il decoro originario. Il monumento ai caduti del Mare, installato da oltre 40 anni, appartiene ormai al patrimonio storico culturale della città. Cosa aspetta l’amministrazione ad avviare i lavori?".