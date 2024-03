Festa delle donne: ecco i programmi. Mostre, arte, incontri e flash mob

Incontri, cerimonie, letture, testimonianze. Quella di domani, venerdì 8 marzo, sarà una Giornata internazionale della donna davvero speciale, con tante iniziative in programma in tutta la provincia di Rimini.

NEL CAPOLUOGO

Alle 12, nella sala della Giunta comunale di Rimini, si terrà la cerimonia di premiazione dedicata alle donne imprenditrici. Ma la mattinata comincerà già alle 10, nella sede della Cgil, con "A testa alta - il Cammino delle donne per la dignità nel lavoro nella provincia di Rimini": in programma interventi di esponenti del mondo sindacale e non solo. Alle 12, invece, si svolgerà la cerimonia di intitolazione del parco adiacente alla Camera del Lavoro alla figura di Anna Pizzagalli. Alle 17, nella cineteca comunale, si terrà la presentazione del libro "Libera Libere. Pensieri e pratiche femministe su tratta, violenza, sfruttamento" con le autrici Laura Gagliardi, Ines Rielli e Irene Strazzeri, in dialogo con Elvira Ariano e Vera Bessone. Presente la vice sindaca Chiara Bellini. Alle 20.45 riflettori accesi sul Teatro degli Atti con uno spettacolo teatrale in occasione del ventennale della Casa delle Donne del Comune di Rimini. In scena "Ariel", con Isadora Angelini, Alida Mancini, Martina Raggini.

NELLA PERLA VERDE

Da Rimini alla Perla Verde: il Palazzo del Turismo ospita l’iniziativa "Le donne che hanno fatto Riccione": alle 21 avrà luogo la cerimonia di premiazione di sei donne riccionesi che hanno speso la propria vita attivamente nell’ambito del sociale, cui parteciperanno alcune protagoniste individuate per il contributo profuso verso la collettività, il senso civico e altruistico.

NELLA ZONA NORD

Molte le iniziative in programma a Santarcangelo, dove la rassegna "Votes for Women! Santarcangelo per le Donne" è giunta all’ottava edizione. Si parte domani al Supercinema, con il film "Tatami" di Zahra Amir Ebrahimi e Guy Nattiv (proiezione alle 21). Sarà invece un dialogo sul potere e sulle sue dinamiche il cuore dell’incontro che si terrà sabato alle 17.30 in biblioteca Baldini. Il responsabile culturale della biblioteca Giovanni Boccia Artieri incontrerà Alice Siracusano, curatrice di campagne pubblicitarie per tv e stampa, già autrice di "Nati per cambiare". Doppio appuntamento, domani, alla biblioteca Panzini di Bellaria con "Se son rose fioriranno" (16.30) e la presentazione del libro "La donna nelle due guerre" a cura di Manuela Dallonda Casadei che dialogherà col direttore della biblioteca Alessandro Agnoletti.

NELLA ZONA SUD

Anche Cattolica aderisce alla Giornata internazionale della donna con due eventi. Il primo, alle 20.15, è la cerimonia di installazione di una targa alla panchina rossa in piazza Roosevelt dove saranno anche apposti dei biglietti realizzati dal Centro giovani in ricordo delle donne uccise nel 2023. A seguire, alle ore 21, al Salone Snaporaz, la proiezione in anteprima del film "Tatami", storia di una donna in lotta per la libertà.