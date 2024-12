Firmate le nuove cartelle retributive

Nei giorni scorsi Unas, Osla, Csdl, Cdls e Usl hanno sottoscritto le nuove tabelle retributive valide per gli anni 2024, 2025 e 2026. "Si pongono così le basi – spiegano gli Artigiani – per il prossimo testo del contratto collettivo nazionale destinato ai lavoratori del settore artigianato e affini. Questa convergenza tra le parti rappresenta un risultato significativo che consente di colmare la vacanza contrattuale del 2024 e di garantire la corretta competenza economica sia per i lavoratori che per le imprese". Grazie a ciò, il cedolino relativo al mese di dicembre verrà elaborato entro il 10 gennaio, includendo il conguaglio per la vacanza contrattuale. "Si segnala, inoltre, che il gestore del software ha confermato la piena operatività del programma per l’elaborazione dei prossimi cedolini". L’obiettivo di associazioni di categoria e sindacati è definire l’intero accordo entro il mese di gennaio.