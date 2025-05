Freno a mano allentato, paura a Ventoso . L’auto della postina finisce contro una ringhiera

Stava effettuando una consegna come di consueto, quando però si è accorta che l’auto di servizio, che aveva appena parcheggiato poco distante, si stava muovendo. Attimi di paura nella mattinata di ieri nella zona di Ventoso per una postina in servizio. La donna era scesa dal proprio mezzo per raggiungere il luogo della consegna quando con la coda dell’occhio si accorge che il freno a mano della sua auto di servizio era allentato. Ha provato in tutti i modi a fermare quell’automobile che stava iniziando a muoversi. Ha cercato di risalire in fretta a bordo per mettere il piede sul freno e bloccare così la vettura. Ma non c’è riuscita in tempo, nonostante il disperato tentativo.

La vettura di servizio, infatti, ha finito la propria corsa contro una ringhiera. Paura e qualche ferita, seppur non grave, per la postina che è stata soccorsa dai sanitari dell’ambulanza che sono stati chiamati sul posto. Trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Stato sono stati i medici a visitarla per le prime cure del caso e a giudicare le ferite riportate dalla donna guaribili in 30 giorni. A Ventoso, sul luogo dell’incidente, intanto, erano arrivati anche gli uomini della Polizia Civile insieme agli agenti della Gendarmeria per ricostruire quanto accaduto qualche attimo prima, naturalmente dopo aver effettuato tutti i rilievi del caso.