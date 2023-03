Gam Gam in versione elettronica Esce il remix di Deborah De Luca

Nuovo remix per il brano dance Gam Gam pubblicato nel 1994 dai dj riminesi Mauro Pilaro e Max Monti. Oggi uscirà su tutti gli store mondiali la versione di Deborah De Luca, dj napoletana famosa in tutto il mondo (nella foto). L’artista è amata a livello internazionale per le sue inconfondibili sonorità elettroniche, tra techno e minimal. Ha prodotto una propria versione remix di uno dei brani popolar dance più famosi del grande repertorio internazionale anni ‘90. "Quando ci ha contattati per chiederci di collaborare siamo rimasti molto contenti – dicono Pilato e Monti – Conosceva il pezzo e voleva farne una versione elettronica. Non era mai ancora stata fatta". Il brano sta per compiere 30 anni. "Sì, diciamo che è nato negli anni Ottanta come canzone scritta da Elie Botbol, che riprende il quarto versetto del testo ebraico del Salmo 23, ‘Il Signore è il mio pastore’. Noi lo abbiamo reso popolare, come pezzo dance ma anche come inno di pace, nel ’94. Ha fatto il giro del mondo ed è salito ai primi posti delle più importanti classifiche musicali. È diventato anche un inno sportivo".

Un brano quindi molto attuale, visto il momento che stiamo attraversando. "Con questo nuovo remix della De Luca abbiamo capito che è un brano sempre attuale, un evergreen. Negli anni abbiamo visto i remix di Djs From Mars, Marnik, Relight Orchestra , Luca Testa, Gabry Ponte. A distanza di quasi 30 anni, capiamo che è stata la scelta vincente. A livello melodico Gam Gam ha avuto un impatto popolare. Per ogni periodo storico nascono delle versioni". E i trent’anni della canzone? "Stiamo già progettando una raccolta di tutte le versioni, un progetto discografico. Sarà una festa. Intanto aspettiamo l’uscita del remix di Deborah De Luca".

Rita Celli