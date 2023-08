Giuliano Gorini scomparso nel nulla, i familiari: "Temiamo che sia stato rapito da una setta"

Rimini, 5 agosto 2023 – Giuliano è un fantasma. Non si hanno più notizie di lui dal Natale 2006, quando ha fatto perdere le sue tracce a Rimini. Da allora più nulla. Una scomparsa avvolta nel mistero. E ora i familiari di Giuliano Gorini, dopo averlo cercato in tutti i modi in questi anni, chiedono che sia dichiarata la sua morte presunta.

Un atto doloroso ma inevitabile. Perché di Giuliano, nato (nel 1965) e cresciuto a Pesaro, poi trasferitosi a Rimini dove ha vissuto insieme a una ragazza russa, non si sa più nulla da 17 anni. L’unica traccia: la sua macchina ritrovata abbandonata in Croazia nel 2012. Quando le autorità croate hanno contattato la famiglia per il rinvenimento dell’auto, il padre Aldo è partito con la speranza di ritrovare finalmente il figlio. Un viaggio, l’ennesimo, a vuoto. Nessuno sapeva nulla di Giuliano. Nell’auto c’erano vestiti e altri oggetti che non c’entravano nulla con lui. Chissà di chi erano. Chissà chi aveva usato la macchina, prima che venisse recuperata delle forze dell’ordine.

Una storia che ha i contorni di un giallo, la scomparsa di Giuliano Gorini. Lui si era già allontanato più volte da casa, negli anni ’90. Una volta, grazie a Chi l’ha visto , era stato ritrovato proprio a Rimini. Dal 2003 Giuliano si era trasferito definitivamente a Rimini. Ma dal Natale 2006 c’è stato solo il vuoto. Nessuna notizia più di Giuliano e il presentimento, con il passare del tempo, che gli sia accaduto qualcosa di terribile.

L’ha messo nero su bianco la zia Bruna, nella denuncia presentata alla Procura di Rimini. "Temiamo che Giuliano che sia stato vittima di sequestro da parte di una setta e sia morto".

Il padre Aldo, scomparso pochi mesi fa, il 12 novembre 2022 (all’età di 90 anni), è morto con il rimpianto di non essere riuscito a trovare il figlio nonostante l’abbia cercato in lungo e in largo. Lui e la moglie, Benita, (scomparsa nel 2017) avevano già provato il grande dolore per la morte della prima figlia, deceduta a soli due anni. E con Giuliano, il secondogenito, i rapporti erano diventato sempre più difficili. Più volte scappato da casa, poi il trasferimento a Rimini e, dal 2006, è come se Giuliano fosse scomparso nel vuoto.

Nonostante le vane ricerche la famiglia ha sempre tenuta accesa la fiammella della speranza. Il padre era convinto che prima o poi avrebbe riabbracciato il figlio. Dopo la morte di Aldo Gorini, la zia di Giuliano si è rivolta all’avvocato Christian Guidi e a giugno ha presentato la denuncia di scomparsa dei nipote e anche, al tribunale di Rimini, la richiesta di dichiarazione di morte presunta. Se entro sei mesi Giuliano non ricomparirà o non si avranno notizie, verrà dichiarato la sua morte. Nel frattempo la Procura di Rimini, dopo la denuncia, ha deciso di aprire un’inchiesta sulla scomparsa di Gorini.