"Giusto preservare determinate zone"

Per Alessandro Carboni è giusto attivare la Ztl in centro. "Il centro storico va preservato assolutamente dal traffico – spiega Carboni –. Alla fine è quello che accade in ogni città d’Italia. Io abito a Bologna, ma vengo spesso a Rimini e ogni volta che passeggio per il centro mi vedo passare a pochi centimetri automobili e motorini, questo non accade nella mia città. Quello che noto è che anche in corso d’Augusto spesso si creano ingorghi per svoltare in via Ducale, una zona di percorrenza e basta e questo non fa bene ad una zona così fragile e così battuta da turisti e persone a piedi in ogni ora del giorno"