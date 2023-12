Gli Aristogatti e Topolino in versione jazz

Dagli Aristogatti a Topolino, da Biancaneve a Cenerentola, passando per La carica dei 101, Pinocchio, Il Re Leone, Mulan e Shark Tale: saranno tratti da queste ormai mitiche colonne sonore i brani che allieteranno il Concerto di Santo Stefano, ‘La notte dei sogni’ in programma il giorno di Santo Stefano, alle 21, nella sala Concordia del palacongressi. Non a caso. L’evento, dedicato a Gaspare Tirincanti e affidato alla cura artistica di Mario Marzi, interprete solista nelle più importanti orchestre sinfoniche italiane, celebrerà i cento anni della Walt Disney. Un progetto di Pino Jodice, grande pianista jazz, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra pluripremiato che vuol essere un regalo per tutti i bambini, ma anche un’occasione per gli adulti di ricordare i brani più celebri che hanno accompagnato la loro infanzia. Con la rielaborazione dei brani in chiave jazz il concerto si annuncia unico e straordinario, anche per il numero dei musicisti che saliranno sul palco, una sessantina in tutto. La Myo Mondaino Youth Orchestra con una cinquantina di elementi, diretta da Michele Chiaretti, si esibirà insieme alle prime parti dell’orchestra nazionale jazz dei conservatori italiani, in primo piano i solisti Simona Bencini (voce anche dei Dirotta su Cuba), Steve Biondi (voce) fratello minore di Mario, Gabriele Mirabassi (clarinetto), Mario Marzi (sax), Simone Zanchini (fisarmonica) e Massimiliano Rocchetta (pianoforte).

Durante la kermesse musicale, condotta da Simona Mulazzani e trasmessa in diretta da Icaro Tv (canale 18 del digitale terrestre), si terrà la terza edizione del San Martino d’Oro Città di Riccione, riconoscimento che il Comune di Riccione conferisce per premiare quanti si sono distinti in vari campi e hanno contribuito a diffondere il nome di Riccione a livello internazionale. Jodice, che ha selezionato e arrangiato alcune fra le pagine più celebri e stimolanti di questo particolare panorama, commenta: "L’animazione, i colori, le storie, i suoni stranissimi e curiosi che sonorizzavano i cartoni animati mi hanno affascinato fin da piccolo e attirato in modo particolare. Col tempo ho capito che la musica era fondamentale e rappresentava l’anima dei cartoni. Crescendo ho apprezzato sempre di più quelli che contenevano elementi jazzistici e contemporanei all’interno delle loro colonne sonore". Aggiunge: "Questo progetto nasce proprio dall’idea di rivivere quelle pagine dei cartoni musicalmente più vicine al jazz e trasformare in jazz quelle più moderne che si rifanno invece alla musica pop, alla canzone d’autore o al soul. Il mondo dei cartoni animati in musica è una gigantesca miniera d’oro".

Nives Concolino