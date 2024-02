Gli sguardi di Affinati per la rassegna. In-dipendenti

L’equipe "Pardes" dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose interdiocesano (Issr) "Alberto Marvelli" di Rimini e di S. Marino – Montefeltro presenta a Rimini lo scrittore e insegnante Eraldo Affinati, nel 2008, insieme alla moglie Anna, fondatore della scuola gratuita "Penny Wirton" per l’insegnamento della lingua italiana ai giovani migranti, per la quarta tappa della rassegna "In-dipendenti. Dipendere per essere unici". "Pardes" è una realtà formata da un gruppo di docenti e amici/amiche dell’Istituto, che ha voluto organizzare questo percorso in sette tappe, scandite da altrettante parolechiave, mantenendo come orizzonte complessivo di senso il titolo di una celebre canzone di Niccolò Fabi: "Io sono l’altro". L’evento è in programma mercoledì 7 febbraio alle 20,45 presso la Sala Manzoni della Diocesi di Rimini (in via IV Novembre 37 a Rimini). L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Dopo le parole-chiave fragilità, limiti e legami si è scelto di affidare ad Eraldo Affinati la parola "#sguardi".

Luca Pizzagalli