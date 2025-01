Happyfania Volley: oltre duemila atleti invadono la città

Tutto pronto per la dodicesima edizione di Happyfania Volley, il torneo di pallavolo giovanile organizzato da Kiklos in collaborazione con Dinamo Pallavolo che torna con un record di partecipanti: Bellaria Igea Marina e Rimini si preparano ad ospitare 2.200 atleti e accompagnatori provenienti da tutta Italia. I migliori talenti del volley si daranno appuntamento da domani 3 gennaio a domenica 5 gennaio per un torneo che promette di essere all’altezza della sua fama: l’incremento del 20% rispetto ai partecipanti del 2024 conferma quanto le società di pallavolo italiane considerino Happyfania Volley come un punto di riferimento nel panorama dei tornei giovanili. 70 società e circa 120 squadre che si sfideranno in sette categorie di gioco dall’Under 13 all’Under 19. Sono ben 20 le strutture alberghiere utilizzate a Bellaria e Rimini per ospitare i partecipanti e le gare si disputeranno in 20 campi del territorio.