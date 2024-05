I promessi sposi brindano insieme

Si sono ritrovati tutti insieme, a tavola, per festeggiare in anticipo le future nozze. Cena e brindisi domenica 28 aprile al ristorante Il Passatore, per 10 coppie di Santarcangelo che presto saliranno all’altare. Sono tutte coppie che hanno frequentato insieme il corso prematrimoniale organizzato dalla parrocchia della Collegiata. C’è chi si sposerà a breve, chi a ottobre. I promessi sposi si sono già ripromessi di ritrovarsi tutti insieme di nuovo, dopo i loro rispettivi matrimoni, per un’altra cena al Passatore.