Ieg brinda ai numeri del 2024. Ricavi a 250 milioni, cresce l’utile

I conti di Italian Exhbition Group tornano. Ricavi a 250 milioni, con una crescita del 17,7% rispetto all’esercizio precedente, utile a 32,5 milioni con un incremento del 146,1%. Il consiglio di amministrazione della società alla quale fa capo la Fiera di Rimini ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. E i risultati del 2024, l’istantanea dell’amministratore delegato Corrado Peraboni, "sono eccezionali a conferma della solidità del modello di business". L’aumento dei ricavi consolidati è motivato con "lo sviluppo organico degli eventi organizzati sia in Italia che all’estero", nonché grazie al "contributo delle manifestazioni biennali come Tecna in Italia (Salone internazionale delle tecnologie e delle forniture per le superfici, ndr) e Fesqua in Brasile (Fiera internazionale dell’industria dei serramenti, ndr)".

L’Ebitda Adjusted è pari a 65,9 milioni di euro, mentre il quarto trimestre 2024 evidenzia ricavi per 70,7 milioni (+12,7%). Nel corso dell’anno "il gruppo – si legge nella relazione – ha proseguito l’esecuzione del piano strategico conseguendo progressivamente risultati in crescita rispetto alle attese in tutte le linee di business". "Il piano di investimenti a supporto della crescita prevista nel piano strategico 2023-2028 – osserva Peraboni – sta proseguendo. A Rimini è stata completata l’istallazione di due padiglioni temporanei che arricchiranno il quartiere fieristico fino alla realizzazione del progetto di espansione. Gli investimenti sono proseguiti anche attraverso l’acquisizione di nuovi prodotti fieristici". Sarà proposto all’assemblea il pagamento di un dividendo di 0,20 euro ad azione per un importo complessivo superiore ai 6 milioni. Meris Montemaggi, intanto, si prepara a entrare nel cda. Per il 2025, anno di biennalità non favorevole, Ieg stima di raggiungere un fatturato consolidato tra 257 e 262 milioni.

Giuseppe Catapano