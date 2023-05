Ikea va a caccia di collaboratori

Ikea Rimini organizza un ‘recruiting day’ per assumere nuovo personale. Le selezioni, in realtà, dureranno tre giorni: martedì 23 maggio i manager della multinazionale svedese danno appuntamento alle persone interessate a lavorare nel reparto ‘food’ (ristorante, bistrot, bar e bottega svedese), il 25 sarà la volta dei venditori e consulenti d’arredo, il 26 si accoglieranno i futuri addetti alla logistica. "Avrai modo di conoscere il mondo Ikea e i leader e manager delle diverse funzioni attive al suo interno – spiegano sul sito www.ikea.com – Invia il tuo curriculum, saremo lieti di contattarti per inviarti il pass per uno dei giorni dell’evento a cui vorrai partecipare".

Sempre sul sito viene specificato come "un lavoro in Ikea è molto più che un lavoro; insieme, i co-worker (così chiamiamo i nostri colleghi) supportano sempre più persone a creare una vita quotidiana migliore, partendo dalle loro case". Ma quali sono i requisiti richiesti a chi volesse partecipare al recruiting day? "Disponibilità a lavorare in una delle funzioni oggetto dell’evento, disponibilità al lavoro in team e su turni, esperienza minima in una delle funzioni oggetto dell’evento. È inoltre richiesta disponibilità lavorativa su turni per 5 giorni settimanali su 7". Sempre sul sito di Ikea sono pubblicate le ricerche di collaboratori attualmente aperte. Segnaliamo quella relativa agli addetti alla ristorazione da occupare nei week end, posizione adatta a studenti o persone impegnate in altri lavori a tempo parziale. Il contratto previsto è di 16 ore settimanali per la durata di 6 mesi.

Per partecipare al recruiting day e per candidarsi alle offerte occorre andare sul sito www.ikea.com alla sezione ‘Lavora con noi’ e successivamente selezionare la città di Rimini tra le sedi proposte: si aprirà la descrizione dettagliata dell’evento e delle posizioni e il tasto dal titolo ‘candidati ora’.