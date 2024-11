Il Comune cerca un gestore per l’ex cinema Astoria

Ricostruire il Novelli non significa sacrificare la riqualificazione dell’Astoria. Il Comune, assicurano il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Michele Lari, proseguirà i lavori di recupero dell’ex cinema. E dopo le esperienze del 2022 e del 2023, che hanno permesso di organizzare spettacoli ed eventi nell’ex cinema con Ritorno all’Astoria, l’amministrazione cerca un gestore per proseguire con attività all’interno dell’edificio di via Euterpe. Per questo il Comune ha appena avviato un’istruttoria pubblica per "progettare, in partenariato con enti del terzo settore, eventi, seminari, laboratori, attività di co-working all’Astoria fino al 30 settembre del 2027". L’obiettivo, spiega Lari, "è valorizzare le potenzialità dell’ex cinema come spazio polivalente e disponibile per tutti". Un luogo che può diventare "un centro di sperimentazione delle arti per i giovani". L’istruttoria pubblica si concluderà entro un mese, in modo da poter avviare le attività nel 2025, "non appena terminati i lavori i ristrutturazione attualmente in corso".