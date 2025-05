Il David di Michelangelo interamente realizzato con il cioccolato

La riproduzione del David di Michelangelo in puro cioccolato, di quasi 2 metri d’altezza e di oltre 120 chili di peso, in mostra da qualche giorno alla pasticceria Staccoli in piazza Roosevelt e già meta di numerosi visitatori. Una vera opera d’arte frutto del lavoro di alcuni pasticceri, tra cui anche il cattolichino Paolo Staccoli (foto con l’assessore Elisabetta Bartolucci) del Gruppo Apei n° 5. "Ci è voluta una settimana di lavoro con i miei colleghi – conferma Paolo Staccoli – ed ora questa opera d’arte, completamente in cioccolato, resterà con noi almeno fino a settembre".