Il libro di Chiaruzzi sbarca in Senato

Come si è espressa la resistenza ucraina nei confronti dell’invasione russa sul piano culturale e della comunicazione, in ambiti che hanno coinvolto la dimensione artistica, museale e digitale? La domanda è al centro dell’ultimo libro scritto da Michele Chiaruzzi, direttore del Centro di ricerca per le Relazioni internazionali dell’Università di San Marino, insieme alla collega dell’ateneo di Bologna Sofia Ventura. Il volume, dal titolo ‘Perché l’Ucraina combatte-comunicazione di guerra, libertà, Europa e democrazia’, è edito da Linkiesta Books di Milano. In programma una presentazione dell’opera sul Titano, giovedì alle 18.30 al Grand Hotel San Marino. Prevista la presenza di Chiaruzzi e Ventura, insieme al segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari. Il 19 giugno un nuovo appuntamento a Roma, nella sala Isma del Senato della Repubblica italiana.