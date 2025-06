Il luna park torna in pista: "Tante novità per l’estate". Stop alla musica alle 23

"Riaccendiamo la magia, l’estate può ripartire...". Così la famiglia Tamassia – la stessa che gestisce la ruota panoramica – annuncia le date della nuova stagione del luna park di Bellaria Igea Marina. Un luogo del cuore. Si parte sabato 21 giugno a Bellaria (vicino alla scuola ’Ferrarin’, in concomitanza con la Notte rosa. A Igea Marina (zona parco del Gelso) il luna park sarà invece operativo dal 4 luglio.

"Ci stiamo preparando con tanto entusiasmo – dicono i Tamassia – Quest’anno ci saranno molte novità tra le giostre. E dopo due anni di attesa tornerà il Topo Burlone. E non mancheranno i grandi classici, come l‘Extreme per chi cerca emozioni forti". Il luna park resterà attivo fino al 24 agosto a Bellaria e fino al 18 agosto a Igea Marina, con apertura serale dalle 20 alle 24. La musica sarà consentita fino alle 23, nel rispetto delle norme sull’inquinamento acustico. L’offerta sarà ampia e diversificata, con "piccole attrazioni per i più piccoli, quelle pensate per le famiglie, quelle adrenaliniche per i più temerari". E poi i tradizionali banchi di dolci e di bibite – ma niente alcolici – e "un’atmosfera pensata per coinvolgere ogni generazione".

"I ragazzi crescono, il pubblico cambia: noi cambiamo con loro – proseguono i Tamassia – Confidiamo in una grande affluenza di turisti: il nostro servizio è stato pensato soprattutto per loro, considerando che molti residenti sono impegnati con le attività stagionali e solamente a fine stagione passano da noi". Tutto, insomma, è pronto: le giostre che si preparano ai primi giri, gli staff, gli eventi. Adesso tocca all’estate fare la propria parte. Perché le giostre possono anche girare da sole, ma senza chi le vive, la magia resta sospesa nell’aria.

Aldo Di Tommaso