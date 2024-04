Il Partito democratico perde un altro pezzo. Ilia Varo si dimette per motivi personali

Il gruppo consigliare del Partito democratico perde un altro pezzo importante. Dopo l’addio di Ester Sabetta al ritorno in municipio dopo la sentenza del consiglio di Stato, ecco che a lasciare i compagni è Ilia Varo. Per il momento ha inviato una mail in municipio con cui annuncia le proprie dimissioni per motivi personali. Per ufficializzare l’addio dovrà recarsi in municipio e firmare i relativi atti. Ilia Varo non è una presenza di poco conto nel Pd se si pensa che all’indomani della vittoria elettorale le era stato affidato il ruolo di capogruppo in consiglio comunale. Al netto di qualche tensione sulla linea politica manifestata in passato, Ilia Varo aveva deciso di farsi da parte negli ultimi mesi lasciando il ruolo di capogruppo a Gloria Fabbri. "Le competenze e l’esperienza che Ilia Varo ha generosamente messo a disposizione del gruppo Pd e della maggioranza consigliare sono conosciute e apprezzate da tutti – recita la nota del partito –. Il Pd le è particolarmente grato perché con lei il gruppo ha saputo unirsi e compiere un salto di qualità". Il segretario Riziero Santi aggiunge: "Un personale ringraziamento da parte mia per avermi affiancato in un periodo particolarmente difficile e delicato". In consiglio entrerà Fabio Franchini.

a. ol.