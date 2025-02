‘Il risveglio’ di Delbono: omaggio al compagno di viaggio Bobò

Il sipario del Teatro della Regina di Cattolica, questa sera alle 21, si rialzerà per il nuovo spettacolo di e con Pippo Delbono. Accompagnato dalla musica di Giovanni Ricciardi al violoncello e da uno stuolo di artisti della sua compagnia, Il Risveglio sarà un omaggio a Bobò, fedele compagno di scena scomparso nel 2019, con il quale l’noto attore e regista, che lo aveva scoperto nel manicomio di Aversa, sordomuto ed analfabeta, ha condiviso oltre vent’anni di carriera.

"Sono vari – spiega Delbono – gli elementi che hanno contribuito a far nascere lo spettacolo, soprattutto una vita non facile. La storia mette in evidenza un viaggio che ho fatto attraverso una dimensione di dolore, però sempre alternato anche a momenti di gioia. È un risveglio che viene dopo un sonno, un annebbiamento, mio e sociale". Un po’ come accade a tutte le persone. "Sì, soprattutto in questo momento di guerre, e prima ancora di Covid, uno dei peggiori che stiamo vivendo".

Nel dettaglio, lo spettacolo "parla di diverse cose come la perdita di Bobò, che è stato un attore straordinario, ha lavorato con me per 22 anni, poi se n’è andato, lasciando un grande vuoto, non solo per le sue capacità attoriali, ma anche per la sua coscienza e il suo amore". Delbono annuncia anche un nuovo progetto: "Stiamo montando un film dedicato a Bobò, che entro l’anno vedremo al cinema. Sarà un po’ poetico e un po’ metaforico, parlerà di Bobò, ma anche di me".

Nives Concolino