Il turismo mette la Freccia. Più collegamenti con Roma

Sei nuove Frecce per raggiungere la Romagna, che diventa ’più vicina’: l’estate è alle porte e Trenitalia potenzia i collegamenti verso le località turistiche. Con la novità di due Frecciargento che collegheranno Roma a Ravenna, con tappa a Rimini (e Riccione). Andata a ritorno sia al sabato che alla domenica: in cinque ore si va dalla capitale d’Italia a quella delle vacanze. Un servizio per chi punta a un fine settimana in Riviera, così come per i vacanzieri che a Rimini (e dintorni) vogliono passarci una settimana intera. Con la Trenitalia Summer Experience, al via dal 9 giugno, in Emilia-Romagna arrivano nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, la montagna e le città d’arte. Le Frecce di Trenitalia faranno fino a trentasei fermate a Rimini (sei in più rispetto alla stagione invernale), fino a venti a Riccione (quattordici in più rispetto alla stagione invernale) e fino a quattro a Cattolica (tutte estive). "Saranno disponibili – spiega Trenitalia – oltre trenta Frecciarossa giornalieri tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, con sei collegamenti in più: due treni giornalieri tra Milano e Pescara (con a Reggio Emilia, Bologna, Rimini e Riccione) e, nel weekend, due collegamenti tra Bolzano e Pescara (fermate a Bologna, Rimini, Riccione e Cattolica).

Raddoppiano rispetto all’estate scorsa, nel fine settimana, appunto i collegamenti Roma-Ravenna via Rimini con fermata a Riccione: la nuova coppia di treni partirà da Roma alle 10.05 il sabato (arrivo a Ravenna alle 15.12) e alle 6.52 la domenica (arrivo a Ravenna alle 12.14) con rientri alle 16.50 da Ravenna (arrivo a Roma alle 22.00).

Anche l’offerta notturna aumenta, aggiungono da Trenitalia: oltre ai due Frecciarossa della tratta Milano-Reggio Calabria, che consentono di raggiungere la Calabria da Bologna e Reggio Emilia, disponibili nelle giornate a più alta richiesta, ci saranno anche due nuovi Frecciarossa che viaggeranno di notte tra Milano e Lecce, sempre nei momenti a più alta richiesta: si parte la sera da Parma (23.41), Reggio Emilia (23.56), Modena (00.11) e Bologna (00.35) e al mattino si arriva in Puglia a Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Fasano, Ostuni, Brindisi e Lecce (7.57). Il rientro è alle 21.05 da Lecce (Bologna 5.31, Modena 5.58, Reggio Emilia 6.15, Parma 6.33). Prevista anche la fermata di Rimini. E aumenta il confort: nei Frecciarossa e Frecciargento, dal 1° luglio, si potrà navigare sul nuovo FrecciaPlay "per guardare il grande cinema, sport, contenuti turistici, news e tanto altro, e consultare la ricca sezione dell’edicola con quotidiani e riviste".

"La Summer Experience di Trenitalia ci consente di offrire un modello di eccellenza unico, grazie a migliaia di treni e bus che ogni giorno muovono milioni di persone", afferma Stefano Cuzzilla, presidente di Trenitalia. "Abbiamo archiviato un anno straordinario e guardiamo all’estate con entusiasmo. Le previsioni per il 2024 indicano una crescita ulteriore, sostenuta dalla domanda interna per tutte le divisioni di business e le società del polo, in particolare per il segmento turismo; con una spinta importante che arriva anche dai collegamenti internazionali", dice Luigi Corradi, amministratore delegato di Trenitalia.