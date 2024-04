In mostra i ‘corpi non conformi’ . L’arte per superare i pregiudizi L'artista Aliteia porta avanti il progetto The Ballad of Human Mutations, che celebra la diversità e la bellezza dei corpi non conformi, con opere site-specific e performance a Villa Franceschi, Riccione. Un'indagine sulla fragilità come fonte di potenzialità e bellezza, sfidando i canoni estetici e promuovendo la libertà di essere senza vergogna.