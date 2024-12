In piazza la magia del gospel. Al Play hall si danza sui pattini

Musica e sport in questa vigilia di natalizia a Riccione. Oggi alle 16 al Play hall, il palazzetto dello sport, si terrà lo spettacolo di Natale intitolato Il fabbricante di sogni, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Pattinaggio artistico di Riccione. In pista scenderanno tutti gli atleti: circa 300 partecipanti nelle diverse discipline. Domani si bissa sempre al Playhall con il saggio di Natale di ginnastica acrobatica, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Atr Acrobatic team Riccione, con le esibizioni di centinaia di atleti.

Per la musica da vivere in piazza all’aperto, martedì, nel giorno della vigilia, alle 17, in piazzale Ceccarini, si svolgerà il concerto gospel dei Florida Inspirational Singers che trasporterà il pubblico nelle atmosfere del Natale. Per gli appassionati di arte, la mostra fotografica dedicata ai maestri André Kertész e Jacques Henri Lartigue sarà visitabile a Villa Mussolini per tutta la durata delle festività natalizie e fino al 6 aprile. Tornando alle feste, nel giorno di Santo Stefano al palacongressi si terrà il concerto Terra Verum. Stagioni in ascolto, che propone l’esecuzione delle Quattro stagioni di Vivaldi e l’omaggio a Ezio Bosso.