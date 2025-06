In vasca a 96 anni. Arrivano i Master

I Campionati italiani di nuoto Master Herbalife 2025 stanno per riempire lo stadio del nuoto di Riccione. Il primo giorno di competizioni sarà domenica prossima e prima che gli atleti scendano in acqua, l’evento ha già battono il record di iscritti arrivando a 4.221 atleti in acqua, per un totale di 9.423 presenze gara. Si stimano oltre 10mila presenze negli alberghi della città durante i sei giorni di competizioni. Numeri che testimoniano la crescita e la vitalità dello sport master in Italia. È grande l’attesa per le gare regine della velocità: i 50 stile libero, con 1.944 iscritti, e i 100 stile libero, con 1.468 partecipanti. La veterana del gruppo sarà Gwendolen Kaspar, che a 96 anni incarna perfettamente lo spirito dello sport master. Insieme a lei anche altri protagonisti over 90: Filiberto Bonduà, Michele Maresca e Marcello Rossini.