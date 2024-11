Violento incendio in un condominio a Rimini: intossicato dal fumo finisce in ospedale

Rimini, 2 novembre 2024 – Momenti di paura nella notte tra venerdì e sabato a Marina Centro, dove un violento incendio è divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in viale Dandolo. Le fiamme, scoppiate intorno alle 2:30 per cause ancora in corso di accertamento, hanno richiesto un immediato intervento dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118.

Ad avere la peggio è stato il proprietario dell’appartamento in cui è divampato il rogo, un uomo di 50 anni, rimasto into ssicato dal fumo. Dopo essere stato soccorso sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Ravenna, dove è stato sottoposto a trattamento in camera iperbarica per contrastare gli effetti dell’intossicazione.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte, e solo nelle prime ore di sabato mattina i Vigili del Fuoco hanno dichiarato il cessato allarme.

L’appartamento da cui è partito l’incendio è stato completamente distrutto dalle fiamme, e il calore ha causato danni significativi anche agli appartamenti adiacenti.