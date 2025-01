Incendio in un appartamento. Grave 50enne: ha ustioni sul viso

Paura nel tardo pomeriggio di ieri in viale Nullo, nella zona di Riccione Paese: un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento al piano terra e due persone – una coppia di ucraini, di 50 e 45 anni – sono finite all’ospedale. Ad avere la peggio è stato l’uomo, portato all’Infermi con il codice di massima gravità: ha inalato monossido di carbonio e riportato diverse ustioni, in particolare sul viso. All’interno dell’abitazione c’era anche il cane della coppia: i vigili del fuoco lo hanno salvato, fornendogli acqua e ossigeno una volta allontanato dalle fiamme.

Sono le 18.45 circa quando, in viale Nullo, scoppia l’incendio probabilmente a causa della bombola di una stufa a gas. In casa ci sono la coppia di ucraini e il loro cane, un bulldog francese. La stufa era posizionata in cucina e la donna, in quel momento in bagno, si accorge subito della gravità della situazione. Per paura si chiude in bagno, il marito accorre nel tentativo di salvarla, poi esce dall’abitazione. Tempestivamente arrivano i vigili del fuoco, portando subito in salvo la donna e il cane (rientrando in un secondo momento) ed evitando conseguenze peggiori per l’uomo.

Quest’ultimo, però, ha riportato diverse ustioni, anche sul volto. Ha inalato monossido di carbonio ed è ricoverato all’ospedale Infermi. Non destano particolari preoccupazioni invece le condizioni della donna, soccorsa dai vigili del fuoco in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono subito accorse due ambulanze e l’automedica. Anche il cane è apparso in buone condizioni. Pure all’animale sono stati forniti acqua e ossigeno. Con ogni probabilità sarà visitato da un veterinario.