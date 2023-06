Incidente sul lavoro oggi, operaio cade dal quinto piano di un palazzo e muore

Rimini, 10 giugno 2023 - Tragedia questa mattina, intorno alle 9.30, in via Marvelli a Rimini, dove si è verificato un incidente sul lavoro all’interno di un cantiere edile.

Un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere precipitato, per cause ancora in fase di accertamento, dal quinto piano di un edificio in ristrutturazione.

Sul posto si sono precipitati i mezzi del 118 e i sanitari hanno provato disperatamente a rianimarlo, ma alla fine non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Ancora da ricostruire la dinamica dell'incidente culminato con la morte del lavoratore, ma sembra che nessuno lo abbia sentito urlare o abbia sentito il tonfo del corpo. Infatti, pare che l'operaio, al momento dell'incidente, si trovasse da solo su un'impalcatura e sarebbe scivolato cadendo nel vuoto.

Sul posto sono intervenuti polizia di Stato e ispettorato del lavoro. Per i rilievi è arrivata anche la polizia scientifica. Il magistrato di turno, il sostituto procuratore Davide Ercolani, ha disposto il sequestro del cantiere per accertare la dinamica dell'incidente.

Inoltre la salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Verrà eseguita l'autopsia.