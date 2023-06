Maxi incidente oggi a Rimini: carambola con 5 mezzi, circolazione paralizzata

Rimini, 28 giugno 2023 - Un autocarro, un autoarticolato e tre automobili. Questo il bilancio del maxi schianto che questa mattina intorno alle 7 ha paralizzato la circolazione su via Tolemaide all’incrocio con via Variano, poco dopo l’uscita del casello autostradale di Rimini Nord.

Secondo le prime ricostruzioni eseguite sul posto dagli agenti della polizia locale, un’auto stava transitando in direzione monte sulla Tolemaide quando per cause ancora in via di accertamento è stata tamponata dall’autoarticolato che procedeva nella stessa direzione.

L’auto, a seguito dell’urto, è stata quindi deviata sulla corsia opposta, dove ha così colpito altri tre veicoli che procedevano in direzione mare.

Il maxi incidente ha causato forti disagi, ma fortunatamente i conducenti coinvolti sono rimasti feriti, ma solo uno, un senegalese alla guida della prima auto urtata dopo l’invasione di corsia, è stato trasferito in ospedale con codice di media gravita.