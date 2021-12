San Marino, 5 dicembre 2021 - Un'altra tragedia sulle strade. Incidente morte ieri in tarda serata a San Marino. A perdere la vita sono due fidanzati di 18 anni, riminesi. Le vittime, Daniele Volanti ed Elly Mattiuzzo, viaggiavano su una Fiat 500 e stavano percorrendo la Sottomontana quando, per cause da accertare, l'auto è finita sulla corsia opposta schiantandosi prima su una Golf e poi contro una Bmw. Inutili i soccorsi i due giovani sono morti sul colpo.

Il conducente di un altro mezzo è rimasto ferito ma non in maniera gravissima. Non sarebbe in pericolo di vita.

Soltanto una settimana è morto un altro giovane, Nathan Franchini di 19 anni, di Cattolica. Il tragico schianto contro un albero, a Riccione, mentre era con gli amici di ritorno dalla discoteca, gli è costata la vita.

